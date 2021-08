Avasta enda jaoks uus hobi: hakka loodusvaatlejaks!  

Ürgse metsa tunnetamine või loomapere toimetamise jälgimine paneb sind ümber hindama oma väärtusi ja mõistma, et kiirustamise tõttu tekkinud pseudoprobleemid ei olegi ehk olulised.

Vaatluspunkti kõndides võid oma päevase sammudenormi märkamatult täis saada, rääkimata pulssi kiirendavast ronimisest küngaste vahel või vaatlustorni tõusmisest. Puhas õhk toniseerib kopse, metsahääled ja -lõhnad stimuleerivad su meeli. Looduses laed enda akusid kõige paremini. Pärast päeva värskes õhus võid olla kindel, et öösel saabub sügav uni ning haigused ei tule nõnda lihtsalt kimbutama.

5. On taskukohane meelelahutus

Loodusvaatlus on hobi, millega saab tegeleda iga ilmaga ja igal aastaajal. Samuti ei eelda see tegevus liiga palju raha, vähemalt algaja tasemel pole see kuigi kallis. Binokkel ja märkmik, mugav istumisalus, veidi näksimist ja veepudel seljakotti – alustuseks täiesti piisab.