OHOO! Saaremaal sündisid lehmal elusad ja terved kolmikud: see on harukordne!

Kolmikute ema on noor lehm, kes alustab teist laktatsiooni ehk lüpsiperioodi (laktatsiooniks nimetatakse piima eritamise perioodi poegimisest kuni piima kinnijäämiseni, mis kestab umbes 300 päeva – toim.) „Kolmikuid tuleb ette, aga et nad ellu jäävad, seda ei juhtu tihti. Kusjuures kokkusattumus on see, et vaid paar nädalat tagasi tõi üks meie lehmadest ilmale kolmikud, aga üks neist sündis surnult. Ühel korral olen veel kolmikuid näinud, aga siis ei jäänud kahjuks mitte ükski ellu,“ kirjeldab erilist sündmust Kõljala POÜ loomakasvatusjuht Lauri Post. „Minu isa ütles, et tema pole oma kolmekümneaastase kogemuse juures seda näiteks kordagi näinud,“ lisab ta.