TÜLIKAD KAJAKAD LINNAS! „See oli õudne, mis prügikastide juures toimus. Ma ei saanud üldse magada!“ 

„Kevadel, kui on lindude pesitsemise aeg, on kajakad teinud meie lasteaia korstna otsa pesa. Kui kajakapoeg on meil õue peal, siis on selge, et nad tulevad inimesi ründama. See on tüütu. Tuleb lihtsalt ära kannatada või ise lahendusi leida,“ räägib Tallinnas Kalamaja piirkonnas asuva lasteaia direktor, kelle sõnul on kajakad suureks probleemiks