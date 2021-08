Miks mitte? Kassi ja koera asemel võib lemmikuks olla hoopis tilluke puuriloom 

Pole vahet, kas perre kavatsetakse võtta kass, koer või mõni pisike näriline – otsus tuleb alati põhjalikult läbi kaaluda, sest aega ja tähelepanu vajab iga loom, kes rohkem, kes vähem. Esimese emotsiooni ajel – „Ta on nii nunnu!” – ei tohiks koju tuua ka kõige väiksemat ja vähenõudlikumat looma. Ära unusta: kui võtad lemmiklooma, võtad vastutuse!

Hamstrit peetakse üldiselt laste lemmikloomaks, aga sama hästi võib ta seltsi pakkuda ka kitsukeses korteris elavale täiskasvanule, kes lemmikut igatseb. Hamstri üks suur pluss on see, et ta ei lõhna ebameeldivalt ning saab ta üksinda suurepäraselt hakkama. Kahjuks on hamstri eluiga suhteliselt lühike, ta elab harva üle paari aasta.

Puuris peab kindlasti olema hamstrile tegevust pakkuvaid asju: jooksuratas, ronimiseks redelid ja köied, varju pakkuvad urud ja koopad. Puuri sisustamisest võib näpuosavale inimesele saada suisa hobi.

Hamstrit ostes tasub jälgida, et ta karv oleks sile ja läikiv, silmad selged ja pilk terane, sest siis on tal tõenäoliselt tervis korras. Väikelapse esimeseks lemmikloomaks ei maksa hamstrit ehk võtta, sest kui loomakesele miski ei meeldi, võib ta ka hammustada.

Rott, keda peetakse närilistest kõige intelligentsemateks, ei tunne end üksi puuris elades kuigi hästi, mistõttu võiks võtta pigem samast soost paari, kui just omanikul pole oma lemmiku jaoks ohtralt aega. Rott on loomult seltsiv ja sõbralik loom ning kui pererahval jagub vähegi aega ja kannatust, saab teda üsna kergesti õpetada. Tavaliselt meeldib rotile väga elu väljaspool puuri: ta on valmis istuma peremehe õlal ja saatma teda kõigis kodustes toimetustes.

Kui rott peab suurema osa päevast siiski puuris olema, võiks see olla suur (näiteks tšintšiljadele mõeldu) ning sisustatud nii, et tal oleks seal piisavalt askeldamisruumi ja -võimalusi. Vilunud rotipidajad soovitavad allapanu iga päev vahetada ja puuri sageli puhastada, et vältida haisu. Ka tuleb arvestada sellega, et enamasti on rott valmis närima kõike, mis ette satub.

Merisiga on rahulik ja leebe lemmik, kes naljalt kedagi ei hammusta, sobib hästi ka lastega ning naudib enamasti seltskonda. Merisigu paarina võttes peaksid nemadki olema samast soost ja arvestada tuleb sellega, et nad võivad nii päeval kui ka öösel olla väga aktiivsed ja häälekad. Hea, kui merisiga ei pea olema kogu aeg ainult puuris, vaid saab korrapäraselt võimaluse laiemalt ümbrust uurida. Maast madalast inimeste seltsiga harjunud meriseast saab pikemaks ajaks mõnus seltsiline – ta keskmine eluiga on kuus aastat.