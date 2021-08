Talgupäev aitas puisniidu uuele elule 

Kui keskuse algusaastatel oli suvepäevade rõhk meelelahutusel ja lõõgastusel, siis viimasel ajal on suvepäevade oluliseks osaks on saanud talgud. Selliselt korraldati ka tänavused suvepäevad Keila puisniidul, millest võttis osa ligi 130 inimest.

Ülemiste keskuse turundus- ja kommunikatsioonijuhi Tiia Nõmme sõnul on suvepäevade eesmärk tuua kokku Ülemiste keskuse töötajad, et koos lõõgastuda, aga ka midagi kasulikku teha, mille üle koos uhked olla.

Foto: Raul Mee

Talguid korraldas Ülemiste keskus koostöös Eestimaa Looduse Fondiga, kes aitas leida sobiva asukoha ning vajalikud tööriistad. Oluline oli, et talgutel tehtud töödel oleks loodusele positiivne mõju ja päeva käigus saaksid osalejad loodust paremini tundma õppida. „Oleme aru saanud, et meie inimestele meeldivad kõige enam looduses toimuvad tegevused, mistõttu otsustasime sel aastal pühenduda imekauni Keila puisniidu ümbruse korrastamisele. Talgutöö on paljude osalejate jaoks vaheldus tavapärasele linnaelule ning boonuseks on see, et saab koos midagi head ära teha,“ nentis Nõmm.