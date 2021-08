SUP-lauaga kalale – päriselt ka või? 

SUP-i selge eelis tuleb välja kinnikasvanud jõgedel. Mina valisin esimeseks testretkeks Pedja jõe, sest siin leidub ilusaid ahvenaid ja nende püük selgest madalast veest on iga vahendiga äärmiselt nauditav. Ühtlasi on siin ka kenas mõõdus hauge ja ega neid kaldalt suvisel ajal nii lihtne kätte saada ei olegi. Jõgi on niitvetikat täis ja risti landi loopimisest ei saa juttugi olla. Kui üldse, siis piki voolu.

Enim leiab kala aga madalate ja heinaste lõikude vahel olevatest aukudest. Havid istuvad tavaliselt augu alguses, keskel ja lõpus, ahvenatele meeldib rohkem sügavama ja aeglasema vooluga keskosa. Kui püüda jigiga, siis seda on hea teha 2–6-grammiste peadega. Teine universaalseim lant on Mepps Aglia nr 2–3 punane vask, kuid selle landiga olen püüdnud pigem risti ja vastu voolu. Voolus tõuseb viimasena mainitu kiire kerimise korral pinnale. Kuid et kõiki häid kohti läbi püüda, tahaks ju ka kiiremalt kerida.