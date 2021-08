Pärnu jõgi pulbitseb taas elust ja kaladest 

Vimba on saadud ka Halliste jõest ja Navestist, samuti on kuulda, et Türi alt, ütleb Martin. Kala otsib uusi koelmuid ja nüüd on tal see võimalus olemas.

Eelkõige Emajõe latikate ja tõugjate rännete uurimise poolest tuntud Meelis Tambets Eesti Loodushoiu Keskusest lisab omalt poolt, et jõesilm on samuti tõusnud mööda Raudna jõge Viljandi lähistele välja. Lisaks on seirepüügid tuvastanud sõõrsuid ka Türi linna alt Pärnu jõest endast.

Kuna Meelisel on tõsine plaan uurida ka koha rändeid, lisabki ta, et koha on pressinud nüüd ka Pärnu lahest Pärnu jõkke. Ja järgmine uudis, mis jõuab minuni vanameister Hans Sollilt, väidab, et Halliste jõest Kanaküla alt on kinni püütud kolmekilone koha. Samast piirkonnast on aeg-ajalt ikka saabunud teateid tabatud meriforellidest, kuid esmakordselt on nüüd tõendatud, et suur koha on ületanud nõnda palju kärestikke.

PÄRNU LAHE KOHA. Tavaline mõõt on sealkandis üsna masendav. Foto: Jarko Jaadla

MERES ALAKATEUPUTUS. Kuna Facebooki kalameeste gruppides läheb Pärnu jõe koha osas asi väga põnevaks, otsustame koos ajakirja peatoimetaja Margo Pajustega asja ise kaema minna. Mõeldud-tehtud. Kuumalaine viimastel päevadel võtame suuna Pärnu poole. Sõjaplaan näeb ette paadi veeskamise Papiniidu silla juurest, siis läheme trollides mereni, teeme seal tiiru ja tuleme tagasi.

Jõe pealt ei õnnestu meil küll midagi tabada, kuid nagu merel keelualast välja saame, hakkab kohe ka toimuma. Tunni aja jooksul näeme ära kolmes kuni neljas mõõdus kohakalu. Mis iseenesest on hea näitaja, kuid paraku jäävad need aastakäigud alamõõdust valdavalt väiksema numbri poole.

See võib olla umbes 15. kala paiku, kui võtame vastu otsuse alamõõdulisi kohasid enam mitte kiusata. Taas tuleb keegi otsa, aga kuna vahepeal on mitu kala haakunud ka väljastpoolt suud, arvan, et on jälle risti otsas või sabast kinni. Loomulikult eksin, lanti on lõpuks rabanud viisakas mõõdus (50–65 cm) koha. Ja kuramus, paadil inerts veel sees ning kahv istme all! Teen küll kiireid liigutusi kahva kätte saamiseks, kuid sedapuhku on kalal rohkem õnne ning lant tuleb mokast lahti. Kuna mul on kaasas ka väike, äsja neljaseks saanud Mattias, ei saa isa ühtegi vandesõna pruukida, vaid peab valju ohkega püüki jätkama.