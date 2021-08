Eesti paisud: amortiseerunud, kallid ülal pidada ja loodust kahjustavad 

Näiteks maksab Ao paisjärve puhastamine 2020. aasta uuringu kohaselt vähemalt 250 000 eurot. Selle tegemata jätmisel on oht, et setetega reostub allavoolu jääv Põltsamaa jõgi.

HELLENURME HÜDROELEKTRIJAAM. Vaidlused siinse paisu üle jõudsid hiljuti Riigikohtu lahendini. Hoolimata sellest, et jõgi kuulub Natura 2000 võrgustikku, ei saa 150-aastase paisu omanikku kohustada paisutust lammutama. Foto: Veskiwiki

KUS ON LAHENDUS? Keskkonnaameti järelevalveosakonnal napib ressurssi, et tegelda jätkusuutlikult veelubade järelevalve ja menetlemisega. Aeg on näidanud, et paremate kontaktide ja rahastusega paisuomanikud suudavad ametnikke jooksutada nii kohtuid kui ka menetlusi mööda enam kui 10 aastat. Seejuures on menetlusse kaasatud kohati kuni 10 inimest.

Enamasti on selliste paisude säilitamise põhjuseks soov saada raha (lootus, et riik ostaks välja riiklikult vajalikud paisud) või säilitada ajaloolise külakeskuse ja kohalike kogunemispaiga pärand. Ettekäändeid paisu säilitamiseks leitakse siis kaitsealustest nahkhiirtest muinsuskaitseni. Sindi paisu kui riiklikult väga olulise objekti eest maksti omanikule 1,5 miljonit eurot. Sindi paisu avamisega avati 3300 kilomeetrit jõestikku, mis on Euroopa mastaabis üks parimaid näiteid ja troonib nüüd World Fish Migration Foundationi avalehel. Sellest said indu ka teised paisuomanikud, kes väidavad, et nende pais on Eestile vajalik ja neile ülioluline tuluallikas. Kõik materiaalsed argumendid on aga ümber lükatud, sealhulgas Riigikohtu otsustega, ning rahaliselt teenivad kõik sellised objektid omanikele miinust. Kui just riik paisu ei omasta …

Mõlemast takistusest (külakeskus või omaniku tugev isiklik soov) on väga keeruline poliitiliselt korrektselt üle saada. Siiski on praktika näidanud, et kui Keskkonnaamet kohustab paisuomanikke ebaseaduslikke paise eemaldama ja teisalt pakub riik likvideerimiseks rahastuse, nõustuvad paisuomanikud enamasti paisu eemaldamisega. Kohaliku kogukonna vastuseis on samuti ületatav, kui selgitada inimestele paisude kahjulikkust, kulu ja kaasnevaid kohustusi.

Enamasti on paisude säilitamise põhjuseks lootus, et riik ostaks paisu omanikult välja.

RAHA PAISU EEMALDAMISEKS LEIAKS KÜLL. Riik saab täna toetada paisude likvideerimist mitmest erinevast rahastusallikast, samuti pakuvad tuge Euroopa koostööpartnerid. Kuid tänaseni on likvideerimata kommunikatsiooniprobleem Keskkonnaameti järelevalve- ja muude osakondade vahel. Kuna seniajani on Keskkonnaamet teadnud, et riik paisude eemaldamiseks pigem ei anna raha, siis on olnud lihtsam suunata paisuomanik eelkõige uut luba taotlema. See on loomulikult paisuomaniku õigus. Kuid loogiliselt mõeldes ja arvestades väga kalleid kohustusi, mis enamasti paisjärvega kaasnevad, kaaluvad ratsionaalsed argumendid pea alati üle emotsionaalsed (stiilis „see paisjärv on siin alati olnud“).