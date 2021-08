Lähme ahvenale! 

KUHU MINNA? Lääneranniku ja saarte paljudes sadamates on ahven kohal ning edukas püük käib juba mõnda aega. Ent enne kui ahvenajahile tormata, tasub selgeks teha, kas sihtkohas üldse püüda tohib. Näiteks väga hea püügikohana tuntud Rohuküla sadamas on kalastamine juba aastaid keelatud, „tänu“ meie kolleegidele, kes ei viitsinud enda järelt prügi koristada.

KUIDAS PÜÜDA? Kui ahven otse sadamakai all võtab, saab püüda ka tavalise ussiõngega. Erilist kunsti siin pole, konks ei pea olema ulmeväike ega kork väga kerge. Sõnnikuuss on enamasti kõige rohkem mokkamööda ja kui võtt kehv, võib proovida ka krevetti. Püüda võib ka tonkaga.

Märksa rohkem püügimõnu pakub mikrojigitamine, maksimaalselt 5-grammiste tinapeade ja väikeste, kuni 2,4-tolliste silikoonlantidega. Tundub, et meres tahab ahven pigem kalasabaga lutte ning sirpsabad on rohkem mageda vee teema. Kasuks tuleb, kui silikoonlant on söödav, siis ei sülita kala seda silmapikselt välja.