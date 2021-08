Nutikad lutikad 

Lutikalised on üks putukate alamselts, kelle lähedased sugulased on lehetäid.

Suurem jagu neist tegutseb maismaal, aga terve hulk ka vees. Seal on nende elupaigaks kas taimerohke kaldavöönd või veepind. Maailmas on teada enam kui 4500 vee-elulist liiki, Eestis ligikaudu 50.

EI MAKSA MARDIKATEGA SEGI AJADA. Lutikavastsed sarnanevad oma valmikutega kohe koorumisest peale ja lähenevad neile välimuselt järk-järgult. Ei mingit nukkumist ega muid ootamatuid hookuspookusi. Mardikavalmikutest erinevad lutikate omad näiteks selle poolest, et nende kokkupandud kattetiivad (kui neid leidub) katavad üksteist otsakuti (vt joonis 1). Mardikaliste tiibade siseservad on aga paralleelsed.

SÕUDURID SIRISTAVAD VALJULT. Veekogude kõige tavalisem lutikasugukond on sõudurlased ja liigirikkaim perekond sõudur (Sigara). Neil on hingamiseks tiibade all õhumull nagu mardikatelgi. Sõudurite isasloomade esikäppadel asub tugevatest ogadest muster (vt joonis 2), millega nad tekitavad käppi vastakuti hõõrudes siristavaid helisid. See võib nii emaseid peibutada kui ka konkurente hirmutada.