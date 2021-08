Kas kahlates kalapüük on tõesti eluohtlik? 

Rühm kalapüügientusiaste proovis omal nahal järele, mis tunne on kahlamispükste või ujuvkombega sõna otseses mõttes ujuma minna.

Timo Tintse eestvõttel kogunes seltskond kalagiidide kursuse lõpetajaid Sauga Kalurikülla, kus veeohutusest rääkisid ja aitasid erinevaid ohtlikke situatsioone lavastada Pärnu SAR-i (Search and rescue – otsing ja pääste, ingl) töötajad.

Tänavu suve hakul võttis Eesti Päevaleht üles kahlamispükste ohtlikkuse teema. Kahlamispükstes kukkuda on ohtlik, sest jalad kerkivad pinnale ja kalastaja pea kaob vee alla, väidab artikli esimene lause kategooriliselt. Tänavu on kahlamispükste tõttu uppunud juba kaks kalameest, tõdeb artikli teine lause mitte vähem kindlalt. Ehkki mina pole oma ligi 20-aastase kahlamiskogemuse jooksul mitte ühtegi eluohtlikku olukorda sattunud ega ole isegi kuulnud, et mõni spinningist kahlates looja karja oleks läinud, pakub selline katse suurt huvi. Kas kahlamispüksid on tõepoolest salakaval surmarelv või kipub meedia mulli liiga suureks puhuma teemal, mida nad õigupoolest ei tunne?