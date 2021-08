FOTOGRAAFIA | Doonau delta - kalameeste ja linnuhuviliste paradiis 

Rumeenia kauges ja eraldatud kagunurgas suubub Musta merre oma teel pea kolm tuhat kilomeetrit läbinud Doonau.

Nii nagu puul sirutuvad laiali oksad, nii on ka Doonau läbi väiksemate jõgede oma harud laiali paisanud suurele alale. See on Doonau delta, üle 4000 ruutkilomeetri jõgede labürinte, kanaleid ja järvekesi. Seda kohta on kutsutud ka Euroopa Amazonaseks: seal on kuum kliima, liigirikas loodus ning Euroopa hõredaim inimasustus.

Sealsed külad ja asulad on muust maailmast eraldatud, sinna ei vii muid teid peale veetee. Kohapeal asub vaid paar suuremat küla ja muud asustused on pigem nomaadilikud peatuspaigad, kus väike hütt jõekaldal on ajutiseks varjupaigaks kaluritele. Kogu majandustegevus keerleb ümber kalapüügi ja loodusturismi. Igas peres on auto asemel paat.

ELU KÄIB SIIN ÜMBER KALAPÜÜGI. Kohalik kalur võrke panemas. Foto: Argo Argel

PELIKAN VUHISEB KUI LENNUK. Kalade küllus ja eraldatus muust maailmast teinud delta meeliskohaks ka lindudele. Sellist lindude liigirikkust on raske üle trumbata. Siinse kandi vapilinnuks on kindlasti pelikan. Doonau deltas asub suur pelikanide koloonia, kus linnud saavad rahulikult ja kaitse all toimetada. Neid on seal kahte liiki, Dalmaatsia pelikanid ja tavalised ehk valged pelikanid. Oma suure keha ja ligi kolmemeetrise tiivaulatusega on nad tõelised hiiglased. Kui selline üle pea vuhiseb, sarnaneb ta väikesele lennukile. Üllatav oli neid suuri tegelasi tõusvas soojas õhus suurte parvedena tiirutamas näha – see nägi välja nagu pommituslennukite eskadrill.

Nende sulestik on vaid lendamiseks loodud ja seetõttu ei suuda nad sukelduda. Kala püüavad nad seepärast tagumik püsti vee alt nokaga saaki kahmates. Sageli on see grupitöö, nii on saagi saamine tõenäolisem. Päris põnev vaatepilt, kui punt pelikane korraga tagumiku püsti ajab, nii et vesi lendab igas suunas.

Lisaks kaladele on sealkandis pelikanide põhilisi toiduartikleid ka konnad, sest neid leidub seal miljardeid. Kordagi ei tulnud ette hetke, mil nende krooksumine kõrvu ei kajaks. Kohati on väiksematel vaiksetel järvedel nende tekitatud hääl detsibellides võrreldav päris kontserdiga.