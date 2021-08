Püüame jõevähki: arvestame reegleid ja alammõõtu 

Jõevähi seisund on Eestis ja mujal Euroopas viimaste aastakümnete jooksul halvenenud ning vähipopulatsiooni kaitseks on seatud mitmeid piiranguid. Osades veekogudes on vähipüük keelatud. Millistes veekogudes ei tohi jõevähki 2021. aastal püüda, vt „Ajutised püügikitsendused, püügiõiguse tasu ja püügivahendite piirarv harrastuskalapüügil 2021. aastal“ § 18 https://www.riigiteataja.ee/akt/126112020010

Ehkki vähipüük on osa harrastuspüügist ja saak on mõeldud enda tarbeks, näevad mõned selles tulu teenimise võimalust. Käesolev aasta ei ole kahjuks erand ja juba on alustatud seoses vähipüügiga kümneid süüteomenetlusi, millest viis on ka olulise keskkonnakahjuga juhtumid. Sel juhul uuritakse juhtumit edasi juba kriminaalmenetluse raames.