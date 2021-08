Juhtkiri | Guns don’t kill* 

Tõde on see, et neil kahel kalamehel olid jalas kahlamispüksid. Päästeamet tunnistab, et tegelikult ei ole kalameeste uppumise põhjus teada ja oletatakse, et „tõenäoliselt aitasid (kahlamispüksid – toim) halbade asjaolude kokkulangemisel kaasa õnnetuse juhtumisele“.