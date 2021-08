Lemmiku käitumismurele otsi aegsasti lahendust asjatundja abiga 

Koerte sagedasemateks probleemideks on närimine, haukumine ja agressiivsus, ka ei suuda nii mõnigi peni korralikult rihmas jalutada, vaid sikutab ja tirib lakkamatult - kuni omanikul on närvid läbi! Abi tasub otsida koertetreenerilt – vähemalt igas suuremas linnas on olemas treener, kes oskab ise aidata-juhendada või soovitada mõnd käitumisspetsialisti, kelle poole pöörduda. Koertekool Kratt näiteks pakub koolitusi nii koerte sotsialiseerimiseks, üksindusaehistusest üle aitamiseks kui ka muude murede korral.

Levinuimad kassidega seotud probleemid on häda valesse kohta tegemine ja agressiivsus teiste loomade või pereliikmete suhtes. Kratt pakub ka kassikursust või eraldi konsultatsiooni, kus püütakse jõuda arusaamisele, mis on looma vale käitumise põhjus, ning jagatakse lemmiku omanikele juhiseid, kuidas sellest jagu saada.

Lemmiku käitumisprobleemide põhjuseks võib olla ka halvenenud tervis – nii et kui kass või koer, kellega seni on kõik korras olnud, hakkab järsku kummaliselt käituma, tuleks kõigepealt mõelda, millal sai viimati temaga loomaarsti juures tervisekontrollis käidud. Kui sellest on palju aega möödas, tasub murele lahenduse otsimist alustada just visiidist arsti juurde.