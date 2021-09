2022. aasta lind on metskurvits 

Oma varjatud eluviisi tõttu on liik raskesti uuritav ning seetõttu tema bioloogiast väga palju ei teata. Vaid kevadise mängulennu ajal kaotavad isaslinnud neile omase valvsuse ning näitavad ennast õhtuhämaruses territooriumilende tehes.



Metskurvitsate arvukus on kogu tema levikuareaali ulatuses juba aastakümneid langenud ning selle peamisteks põhjusteks ei peeta niivõrd jahisurvet, kuivõrd elupaikade hävimist ja kliimamuutusi. Oma eluavaldustes paljuski müstilisena näiva linnuna väärib metskurvits kui meie küpsete metsade karakterliik aasta linnuna esiletõstmist ja tutvustamist.



Metskurvitsa aastal on lisaks traditsioonilistele ettekannetele, suurele linnuõhtule ja vaatlusandmete kogumisele plaanis ka foto- ja videovõistluse korraldamine ning metskurvitsatele GPS-seadmete paigaldamine lindude mängulennu uurimiseks. Aasta linnu 2022 tutvustamiseks valmivad koduleht ja lühifilm.



Käesoleva aasta lind on kuldnokk, kellega saab lähemalt tutvuda lehel www.eoy.ee/kuldnokk. Ornitoloogiaühing ootab jätkuvalt tähelepanelikelt inimestelt kuldnoka vaatlusi, seda eriti talvisel perioodil, sest möödunud aastal talvitas Eestis rekordarv kuldnokki.



Eesti Ornitoloogiaühing on aasta lindu valinud alates 1995. aastast. Varasemate aasta lindudega saab tutvuda lehel www.eoy.ee/aasta-linnud/.