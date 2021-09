GALERII | Loomakaitsjad päästsid Eesti ühest suurimast puurikanalast hukkamisest 176 halvas seisus lindu 

Puuridest päästetud kanad olid halvas seisus. 15 kana tuli viivitamatult veterinaari juurde viia. Paljudel kanadel puudusid suled ja kehal olid märgatavad vigastused kitsa puuri traadist seinte vastu hõõrdumisest. Päästeaktsioonil osalenud loomaarstid hindasid, et lindude olukord on alla arvestust, kommenteerides, et selline ei tohiks ükski terve lind välja näha.