Metsavana: kui ilmaennustusest pool läheb täkke, löön rinna kummi. Kui 70 protsenti ja rohkem, siis ütlen, et „voh!“ 

Arvo Saidla tõmbab krapsti ukse lahti nii kõva hooga, et tema kodutalu ees patseerivad kanad ja kuked jooksevad kahte lehte laiali, ning surub sooja käe pihku. Valge triiksärk seljas, nahkne vest üll. Rääkida on paljustki – ilmast, minevikust ja peagi saabuvast sünnipäevast. „Sõbrapoiss ütleb, et mis mul viga, ma näen nii noor välja, pole sa midagi 70 veel,“ naerab Metsavana nime all tuntud Saidla mürinal.

Seejuures tõdeb Saidla, et tegevust jätkub – tuleb kantseldada koduloomi, käia kalal ja vahel jõuab metsa seenelegi. Kusjuures viimase suve jooksul on Saidla mitu head kilo kaalust alla võtnud ja teinud kodus remonti! „Abikaasaga mõtlesime, et nüüd saab jalad seinale visata, võtta rahulikumalt, aga…“ jääb Metsavana mõtlikuks. „Aga ilmaga tegelen ma ikka edasi,“ lubab ta.

„Kuppel on veel õlgade vahel, jumal tänatud. Kui hakkab kiiva kiskuma, siis on teine asi. Ma perenaisele ütlen, et kui väga lolliks lähen, siis võta kurikas ja löö kuklasse – äkki läheb paika tagasi,“ lagistab Metsavana naerda. Saidla abikaasa on mehele selles osas toeks. „Ah, ta ütleb, et igal lollil oma lõbu. Mõne koha pealt sakutab mind, et ära nüüd üle pinguta.“

Ilmavaatlusega hakkas Metsavana tõsisemalt tegelema 80ndatel, kui kolis Lõuna-Eesti kuplite vahelt Raplamaale. Talle oli eeskujuks nõukaajal tuntud ilmatark Vadim Želnin.

Veel enne seda, 70ndatel töötas ta metsavahina, mistõttu polnud loodus talle võõras. „Mismoodi loom käitub, lind käitub, oli mulle selge. Aga ma kirjutasin sahtlisse, suur osa oli mul lihtsalt peas,“ meenutab Saidla. Teadmisi ta avalikult ei kuulutanud, kuni Rapla ilmatark Lelle Liisu ühe oma prognoosi lehes avaldas. „Helistasin ajakirjanikule, et mina selle prognoosiga küll päri pole,“ ütleb Saidla. Edasi läks juba omasoodu ja mingil ajal kujunes välja tema hüüdnimi – Metsavana. „Paljud ei teagi mu pärisnime. Ütlen, et Metsavana, siis öeldakse, et „oh, sind tean küll!“, muheleb ilmavaatleja. „Teate, mul on fänne tänaseks Saaremaal, Tallinnas ja mitmel pool!“

Oktoobris saab nädala jagu sooja