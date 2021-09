Eesti tammede uurimise varasem lugu: jämedus, vanus ja teisendid 

Th. Nenjukovile vastab K. Aun [3] ja küsib, miks nimetati neid tammesid talvetammedeks (sks Wintereiche), sest selle nime all tunti tollal kivitamme ladinakeelse nimetusena Quercus sessiliflora Sm., mida nimetame talvetammeks. Nähtub, et aeti segamini kivitamm (praegu Q. petraea) ja talitamm (Q. pedunculata Ehrh. var. tardiflora Czern.). Selle põhjuseks oli, et kivitamme puud lehtivad Eestis 10‒14 päeva hiljem kui hariliku tamme omad ja lehed püsivad talv läbi. Talv läbi lehti säilitavat harilikku tamme (raudtammed) käsitleti Eestis aga vormina [14]. Need erinevused on praegugi tuntud siiski teisenditena, eesti keeles talitamm, ka raudtamm või lesetamm, vastavalt siis (Quercus robur L. var. tardiflora Czern.) ja suvetamm (Q. robur L. var. praecox Czern.) [7].

On ka väidetud, et saarlased tegid tammedel kindlat vahet kasvukoha järgi. Liivasel pinnasel kasvavad tammed on haprad ja seest punased, savisel pinnasel kasvavad puud aga sinised ja kõvad kui raud [23]. Mart Rohtla väitel [19], et paarisaja-aastaselt nakatuvad suvetammed sageli seenhaigustesse ja hukkuvad, võib tõesti tõepõhi all olla [6].

Õpetatud agronoom Ruubel teatas, et Viljandimaal oskab maarahvas talve- ja suvetamme hästi teineteisest eraldada.

Prantsuse botaanik ja mükoloog Jean Michel Gandoger. Foto: Lyoni ülikooli fotokogu

Nüüd räägime eesti tammest

Euroopa suurima levikuga kivi- ja hariliku tamme vara ja hilja õide puhkevaid puid teati Saksamaal ammu [4]. Nende liikide looduslik levila suures osas kattub, kuid erineb põhja-kirde- ja kagu-idapoolse piiri osas. Kivitamme levila piirneb põhjas Saksamaa ja Lõuna-Skandinaaviaga. Eestis on leidunud üksikud puid, kuid vähese tundmise tõttu pole kasvatamise ulatus teada. Krahv Friedrich Berg tegi Sangastes kivitammega katseid ja leidis, et sel pole hariliku tamme ees eeliseid, sest puud on külmatundlikumad. Ühtlasi nähti, et kasvatada seda ei tasu, sest annab hübriidi hariliku tammega. [9]. Neid hübriidseid puid (Quercus x rosacea Bechstein 1813) registreeriti 1991. aastal 10 puuga rühmas (kõrgus oli 7‒10 m, 06.01.1998) Tallinnas Paldiski mnt 68 haigla peahoone taga ja määramine leidis tollal kinnitust [21].

Hariliku tamme kui ühe tähtsama Euroopa loodusliku liigi suur varieeruvus ja botaanikute erinevad lähenemissuunad on põhjustanud geneetika ja genoomika informatsiooni süsteemi (GnpIS) andmeil ülisuure sünonüümika ligi 572 liigi, vormi ja teisendiga, mis praegu on võrdsustatud liigiga Quercus robur Linné 1753. Nende hulgas on 1890. aastal uudse kirjelduse andnud prantsuse botaaniku ja seeneteadlase Jean Michel Gandoger’ (1850‒1926) eesti tamm (Q. esthonica Gand. 1890), mida loetakse praegu hariliku tamme sünonüümide hulka.