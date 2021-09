KORILASE AASTARING: Talveks valmistuvad nii taimed kui ka inimesed  

Suve teisest poolest kuni sügiseni valmivad taimedel süsivesikutest pungil viljad ja marjad ning rasva- ja valgurohked pähklid-seemned. Need on kõige toitainete- ja energiarikkamad taimeosad ning võimalust neid süüa ja koguda ei tohiks kasutamata jätta. Ehkki paljude taimede seemnete korjamine võib olla tüütu, sest need on nii pisikesed.

Seemneid on mõistlik koguda natuke enne nende lõpliku küpsuse saabumist. Taim korja ära koos selle küljes olevate seemnetega. Varred köida punti, vihud pane otsapidi paberkoti sisse ning riputa sooja kuiva kohta. Nõnda saavad viljad järelküpseda ja kuivada ning pudisevad otse kotti. Seemneid saab kasutada söögi valgu ja mineraalainetega rikastamiseks ning toidu maitsestamiseks. Nii saab koguda näiteks kõrvenõgese, teelehe, põld-litterheina, hanemaltsa, hariliku tõlkja, hiirekõrva ja köömne seemneid.