LUGEJA KÜSIB: Kas ma tohin oma maale rajada eralooduskaitseala? 

Niikaua kui maaomaniku eraalgatuslikul kaitsealal ei ole riiklikult tähtsaid kaitseobjekte, mida riik soovib ise kaitsta, on see ala eralooduskaitseala.

Kuid riigil on praegu kehtiva looduskaitseseaduse alusel õigus ja võimalus ning teatud juhtudel isegi kohustus sekkuda ja kehtestada seal maakasutusele erinevaid piiranguid. See tähendab, et kui riik leiab sinu eraalgatuslikult kaitstavalt maalt endale olulisi objekte, mida soovib (või seaduse alusel peab) kaitsta, võetakse need looduskaitseseaduse alusel kaitse alla. Seeläbi muudab riik end kaitseala valitsejaks eramaal. Looduskaitseseaduse järgi ei saa maaomanik ise olla kaitseala valitseja, ja seega puudub Eestis IUCN (International Union of Conservation Networks) klassifitseerimise alusel näiteks jagatud ja eraloodushoiuala valitseja staatus.