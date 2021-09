Mets tõuseb tormist: kuidas Ida-Viru metsamehest sai tänavune Eesti aasta metsamajandaja  

„Me oleme küll väike riik, aga metsakasvatuse ja metsamajandamise võtted on veidi erinevad igal pool. Kõik see tuleb aegamööda katsetamise ja kogemuste põhjal, mida mitmed tänavused kandidaadid on kogunud aastakümnete jooksul,“ räägib Matkamäe. Ta nendib, et paljud metsaomanikud ei pruugigi enda tehtud töö lõpptulemust ise näha ja jätavad selle nautimise järeltulevatele põlvedele. „Kõigile tänavustele kandidaatidele tagasi vaadates olen aga kindel, et Eesti mets on heades kätes,“ sõnab ta.