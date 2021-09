METSAOMANIKU AASTARING | Sügiskuud kuluvad noorendike hooldusele ja ulukitõrjele 

„Istutatud taimed vajavad esimesel kolmel kuni viiel aastal rohu ja võsa seest päästmist. Eriti enne lume tulekut. Siis tuleks rohi taimede ümbert ära tallata,“ selgitab Miilberg. „Vastasel juhul võib lumi suruda kõik liigse noorele taimele peale ja selle lämmatada.“

Valgustusraie on tema hinnangul üks olulisem metsakasvatuslik võte, millega määratakse ära metsa lõplik liigiline koosseis ning eemaldatakse noorendiku vahelt metsakasvu takistav võsa. Hilissügis on selle teostamiseks just sobiv aeg.

„Sügisel on seda tööd mugav teha, sest raagus metsas on esiteks mugav liikuda ja teiseks on puudelt lehed langenud ega varja vaadet,“ märgib Miilberg. „Nii saabki parema pildi, milliseid puid jätta, milliseid mitte. Esimest korda tasub valgustusraie ette võtta 10–15 aasta vanuses metsas.“

Miilberg hoiatab, et need, kes pole valgustusraidega varem kokku puutunud, võivad pärast töid korralikult ehmuda, kuna võib jääda mulje, et „rohimisega“ on liiale mindud.

„See on täiesti normaalne, kui näiteks looduslikult uuenenud metsas on pärast valgustusraiet kasvama jäetud vaid 20% puudest,“ selgitab metsaspetsialist. „Kui ühel hektaril on kasvama läinud kuni 50 000 puutaime, siis nad kõik konkureerivad nii toitainete, vee kui ka valguse pärast. Lõpuks ei suuda ükski neist korralikuks puuks kasvada ja kõik jäävad kiduma.“

Pärast valgustusraiet jääb hektarile alles 2000–10 000 puud, kuid kõik sõltub puu liigist ja kasvukohatüübist. Kel sügisel valgustusraie siiski tegemata jääb, võib seda teostada ka varakevadel.

Foto: Joosep Raide