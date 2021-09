SAAME TUTTAVAKS | Metsataksaatori argipäeva igavus ei mahu  

Ühel tavalisel talvepäeval keeran suurelt teelt oma maamajani viivale väikesele teeotsale. Maal elades oled harjunud nägema märke, mis viitavad, et midagi on pildil valesti. Seekord näen teeäärses kraavis sügavaid autojälgi, mis annavad aimu, et keegi, kes ei teadnud lummemattunud eurokraavide olemasolu, on võtnud autoga teelt maha keerates veidi laiema kaare ja lõpetanud lumes. Ilmselgelt pole see omainimene, sest külarahvas tunneb teed ka tuisuvaalude kiuste suurepäraselt.

Millegipärast arvan kohe, et auto kraavi uputanu võib olla metsataksaator. Olin mõni aeg tagasi Põlvamaa Metsaühistu kaudu tellinud uue metsamajanduskava. Teadupärast tuleb neid kavasid uuendada iga kümne aasta järel. Kuna eelmise aeg oli läbi saanud, andsin sisse uue kava tellimuse. Ju on taksaator jõudnud nüüd minu krundini.