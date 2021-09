TEHNIKA METSAMEHELE | Mus-Max esitles WT 11 DLK veoauto-puiduhakkurit 

Sel suvel said Baltimaade huvilised tutvuda eraldiseisva mootoriga Mus-Max WT 11 DLK puiduhakkuriga. Konkreetne mudel on käitatav veoauto Volvo FH16 mootorilt ja paigaldatud Scania alusraamile. Selliseid masinaid Eesti turul peaaegu et ei kohta ning see konkreetne hakkur tegi meil vahepeatuse enne Soome kliendini jõudmist.