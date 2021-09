LOODUSE LUGU | Kuidas tammed kuusikusse saavad? 

Väisasin hiljuti ekskursiooni, mis viis metsahuvilised möödunud aasta parima metsamajandaja Mihkel Jürissoni puistutesse. Valdavalt nägime eri vanuses kuusikuid ja männikuid ning oma koht oli ka noorendikel. Retkelistele jäi silma, et noorendikes sirgunud okaspuudest olid põdrad ja metskitsed eemale hoidnud, sest kahjustusi silma ei torganud. Ühtlasi märkasime neis noorendikes ka tammesid.

Tammed tekivad justkui eikusagilt

Et ümbruses polnud pea ühtegi suurt ja laiutavat tõrukandjat näha, tekkis nii mõnelgi küsimus, kuidas on tammed noorendikesse saanud. Mõnigi metsas toimetaja arvas vastutavaks pasknääri. Kui närilised toimetavad tõrudega tammede läheduses, siis pasknäärid võivad tõrude peitmiseks ette võtta suisa mitmekilomeetrise õhuteekonna.

Kinnitust selles, et pasknäärid on kõvad tammekülvajad, olen saanud oma aiataguses kodumetsas, kus kõrguvad nii kuused kui ka 130-aastased paksukorbalised pedajad. Selles valguserikkas, valdavalt okaspuukeskkonnas näen igal käigul lisaks pisikestele sulelistele ka kümneid noori tammesid. Need väekad lehtpuud pole aga sellesse metsatukka sattunud minu hoole läbi. Õigupoolest pole sadade meetrite raadiuses mitte ühtegi tõrukandvat tamme, kes tõrudega hiirte või oravate ninaesist täidaks.

Metsast pea poole kilomeetri kaugusel, tammepuude all, võib igal hilissuvel ja sügisel kuulda pidevat tiivasahinat. Ikka tammepuu poole ja sellest eemaldumas. Vanaroosa sulestikuga pasknäärid nopivad sel ajal tõrusid otse puu otsast juba enne, kui need pruunika jume omandavad ja õrna tuule saatel maha varisevad. Sügise süvenedes vaatavad nad muidugi ka mahapotsatanud tõrud üle, eriti kui tegu pole rikkaliku tõruaastaga ja arvestades seda, et suuremaid tammikuid läheduses ei leidu.