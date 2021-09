METSAUUDISED | Lendorava leiukohtade arv kasvab 

Tähelepanu tasub pöörata ka sellele, et metsas kasvaks lehtpuid, sest need on üldjuhul metsapõlengutele vähem vastuvõtlikud. Samuti tasub tähelepanu pöörata veevõtukohtade ja metsasihtide puhastamisele, mis võimaldab tõhusamalt tuld kustutada ning aitab takistada selle edasikandumist.

Tulekahju ennetamisel on oluline roll igal looduses liikujal. Tuleohtlikul ajal metsas liikudes tuleb käituda vastutustundlikult ning järgida kõiki tuleohutusnõudeid ja piiranguid. Looduses lõket tehes või grillides tuleb olla äärmiselt ettevaatlik, sest isegi väike eksimus lahtise tule kasutamisel võib kaasa tuua rängad tagajärjed.

Uuringu tulemused on avaldatud ajakirjas Air, Soil and Water Research.

Raied Natura aladel pälvisid Euroopa Komisjoni tähelepanu

Euroopa Komisjon algatas juunis Eesti vastu rikkumisemenetluse seoses metsaraietega Natura 2000 võrgustiku aladel.

Komisjon on seisukohal, et Eesti rikub EL-i keskkonnaõigust, täpsemalt loodusdirektiivi ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) direktiivi.

Keskkonnaministeerium pidanuks oma seisukohad Euroopa Komisjonile esitama kahe kuu jooksul, alates rikkumismenetluse algatamisest juuni alguses. Teadaolevalt on ministeerium taotlenud vastamistähtaja pikendamist ning see on lükkunud septembrisse.