KUHU MINNA | Septembris läheme ikka haugile! 

Päris trofeekalade aeg jõuab kätte nii oktoobris-novembris, kui vesi juba päris külm, ent õiges kohas võib kalameest praegu üllatada uskumatu kogus näljaseid hauge.

Selleks, et paadist käiks päeva jooksul läbi sadakond kala, tuleb ennast sättida sinna, kus kala on. Suurem võimalus päev korralikult kirja saada on meie hinnangul ikkagi saartel: Saares, Muhus ja Hiiumaal.

Püüda võib nii paadist kui ka kahlates, sest haug hoiab enamasti ikka kalda ligi, madalasse vette. Kala ei tasu otsida sügavamalt kui meetrisest veest. Mida jahedamaks läheb vesi, seda enam liigub kala saarlaste kõnepruuki kasutades „väljast sisse“. See tähendab, et haug tuleb vastu suurt merd olevate poolsaarte otstest ja lahtede servadest lahtedesse ning asustab seal talve tulekuks uskumatult madalaid soppe.

MILLEGA PÜÜDA? Madal vesi nõuab vastavaid lante.