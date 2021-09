Veterankalamees Katenevi päevikud 1987: õnnestus püstitada uued isiklikud karbi- ja koharekordid 

Jaanuari algus oli äärmiselt külm. Öösiti langes temperatuur kuni ‒37, päevalgi oli vaid mõni kraad soojem. Mäletan, et korteris oli nii külm, et elasime kogu perega ühes toas, teiste tubade uksi hoidsime kinni. Keskküttest jäi väheks, kütsime ka õliradikaga. Selline ekstreemne külmalaine püsis vähemalt nädal aega, siis andis järele. Tööle ma sel talvel ei läinud, tahtsin rohkem kalal käia.

17. JAANUAR, LIU. Üle hulga aja sai tuldud merele ahvena järele. Nagu ikka, püüdsin sikutiga ja pidin tõdema, et on leiutatud sellest efektiivsem püügiriist. Kohalikud püüdsid „kombainiga“, kus all üks suurem sikuti ja kõrgemale seotud 1‒2 punase tutiga kirpu.

Meie tulime neljakesi ja püüdsime ainult sikutiga. Kala saime vähe, vaid mõned ahvenad. Samal ajal tõmbasid „kombainerid“ päris korralike saake. Õhtul koju jõudes tegin endale ka „kombaini“. See oli siiski üpris algeline ‒ alla panin tavalise suure sikuti, mida kasutasin Peipsil lutsupüügil.

Järgmisel päeval oli tulemus juba parem, püüdsin vaheldumisi „kombaini“ ja tavalise sikutiga, kala tuli mõlemaga enam-vähem võrdselt. Kokku püüdsin 34 ahvenat – 5,8 kilo. Suurim ahven 420 grammi. Meie kambast püüdis kõige rohkem A. Puskar, temal oli 42 ahvenat.

Käisin veel paar korda merel, saagid ei olnud kiita.

Luht Mati käis jaanuari lõpus õemehega korra Kallastes lutsul, püüdis 8 kala, kokku 12 kilo. Õemees sai 16 lutsu. Jaanuari lõpp oli jälle väga külm, kuni ‒30. Oli kuulda, et luts hakkas tulema nagu ikka 19.–20. jaanuari paiku.