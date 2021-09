Lõhel ja meriforellil läheb Eestis pigem hästi 

TAMM EI LASE KALA KUDEMA. Selleks on ära tehtud suur töö ning lõhe- ja meriforellivarude taastumiseks on likvideeritud kümneid rändetõkkeid. Siin on matemaatika üsna lihtne – kui jõel on tamm, siis lõhe ja meriforell kudema ei pääse ning järelkasvu ei tule. Viimase 10 aastaga on likvideeritud üle 110 paisu või tagatud kalapääsudega rändevõimalused. Sindi paisuga avati näiteks 20‒25% kogu Eesti lõhepopulatsiooni taastootmispotentsiaali. Suurepäraseid tulemusi annavad ka paisude likvideerimine Vasalemma, Purtse, Selja, Pada, Pirita ja Valgejõel. Koos Sindi paisu eemaldamisega Pärnu jõelt on viimase 5 aastaga kasvanud lõhe ja meriforelli taastootmispotentsiaal vähemalt 50%. Seega võime eeldada, et 3‒5 aasta pärast on meie jõed ja meri veelgi lõhe- ja meriforellirikkamad.

Samas on paisude negatiivne mõju endiselt väga suur. Eestis on ikka veel alles üle 1000 paisu, mis takistavad kalade rännet ja populatsioonide arvukust. Sageli ehitavad jõeäärsete kruntide omanikud omal jõul kivivalle, et paisutada endale ujumiskoht. See on äärmiselt levinud teguviis ja selliseid rändetõkkeid võib Eestis olla tuhandeid. Paisud (sealhulgas kopratammid ja ise laotud kivivallid) on oluline tegur, kas meie meriforelli- ja lõhevarud taastuvad ajaloolise 200 000 laskujani aastas.