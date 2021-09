Kellega te õigupoolest voodit jagate? Ajal, kui te magate, käib teie ümber pidusöök teie endaga 

Kui te nüüd üritate end lohutada mõttega, et ju siis olete magus nagu moorapea või moonisai, sattusite jälle eksiteele.

Kärbest huvitab teie higi ja naha peal olevad mineraalid – soolane kraam. Vastik mõelda? Pole viga, kohe läheb hullemaks.

Teate, palju teil seal voodis veel rahvast on? Tõenäoliselt jagate aset mustmiljoni tolmulestaga, kes samuti toituvad teist. Ühelt inimeselt pudeneb aastas kuni pool kilo surnud nahka. Sellest saab söönuks umbes miljon tolmulesta. Nii et sel ajal, kui te magate, käib teie ümber pidusöök teie endaga.

Inimese elamine on koduks sadadele liikidele, kellest paljusid suudame taluda ainult selle tõttu, et neid palja silmaga ei näe. Aga on ka neid, kes sõna otseses mõttes ise silma alla tikuvad – no nagu see nahal suutäit soolast haukav kärbes.

Teeme põgusa tiiru peale, mis loomi majadest-korterites sageli leida võib. Muidugi mitte kõiki, kohe, korraga ja igast kodust. Uuemas ja ülepäeviti desovahendiga üle käidavas on neid vähem, päevinäinud ja uhkemalt tolmu koguvas rohkem. Päris eluvaba majapidamist pole aga kuskil, sest elu leiab alati võimaluse ellu jääda.

KEDA ELAB VOODIS MILJONEID? Sõna „loom“ all peetaks tihti silmas kedagi, kel on neli jalga, karvane kasukas ja titeeas kahe suure niiske silmaga ümmargune nunnunägu. Teiste sõnadega: loom on paljudele eelkõige imetaja. See on muidugi väärarusaam. Loomariik on liigi- ja vormirohke, karu-kotka-konna-kala kõrval on loomad ka igasugused putukad, ämblikud, teod, vihma- ja muud ussid ning koguni korallid.