Tabatud röövpüüdjatelt kätte saadud tuhanded vähid aidati tagasi vette  

Jõevähk armastab puhast hapnikurikast vett, seetõttu ei leidu teda sugugi igal pool. Teame umbes 300 jõevähi elupaika, kuid enamikus neist on vähkide arvukus väga väike ja püük pole kuigi tulemuslik. Seda suurem on aga surve neis paikades, kus vähipopulatsioon on veel arvukas, eelkõige Saaremaal ja Lõuna-Eestis, aga ka Harjumaal.