Kes on Eesti kalastiku vegan? 

Vaatame nüüd, kes on Eesti kala, kelle hambadki on kohastunud just taimede söömiseks, kes armastab kõdu ja kes läheb esimesel võimalusel planktonilt üle elusale söögile.

KALAD SÖÖVAD SALATIT? Taimetoidulised kalad toituvad enamasti vaid pehmete lehtede ja vartega penikeeltest ja vesikatkudest, haisvatest mändvetikaist ujutakse tavaliselt suure kaarega mööda. Selle grupi tüüpilisemaks veganiks on roosärg, kelle sooltoru on suviti peaaegu alati ühele tõelisele veganile sarnast rohelist taimemassi täis ning kelle kohta võib väita, et tema põhitoiduks on veetaimestik. Suurtaimed on oluliseks toiduallikaks ka suurematele särgedele. Siiski mängivad veetaimed kalade toidulaual üpris väikest rolli, eeldatavasti armastavad nad veetaimi sama palju kui inimesed prae kõrvale salatit tõsta. Ilmselt pole kalad väikese salatilembuse tõttu ka taimetoidu kasutamiseks hästi kohastunud, välja arvatud ehk roosärg, kelle neeluhambad on erinevalt teiste karpkalalaste omadest saagjalt kurrulise pinnaga, sobides hästi taimetükkide peenestamiseks. Siiski ole sa kohastunud veetaimi toiduks tarbima või mitte, erilist toiteväärtust mõne rasvase põhjaloomaga võrreldes loota pole ‒ salat jääb salatiks ka veeriigis. Erinevalt mäletsejatest nagu veised ja lambad, puuduvad kalade seedesüsteemis tselluloosi lagundavad bakterid, mis teeksid taimedest energia saamise palju tõhusamaks.

ROOSÄRG. Meie kalariigi vegan, kes sööb pea ainult veetaimestikku. Foto: Shutterstock

BENTOSTOIDULISED KALAD TOITUVAD PÕHJAELUSTIKUST. Olgugi, et ka põhjataimestik on osa bentosest, peetakse valdavalt bentostoidulisteks kaladeks vaid neid, kes toituvad bentose loomset päritolu objektidest (ainuraksetest kahepaikseteni). Põhjaloomastik hakkab kalahakatistele huvi pakkuma enamasti alles siis, kui planktonijaht ei kustuta nende nälga. Siiski leidub ka selliseid kalu, kes eelistavad juba varases lapsepõlves planktontoidule põhjaloomastikku. Nende hulka kuuluvad eraklikku eluviisi armastavad lõhe ja forellide noorjärgud ning võldas. Igaüks neist on suur kinnisvarahuviline ‒ nimelt üritavad nad iga hinna eest hoida enda valduses kindla suurusega territooriumi, kust teevad äkkrünnakuid mööda triivivatele bentoseloomadele.

Bentosetoiduliste kalade toidu koostis võib isegi ühe ja sama liigi piires mõjutada nende välimust (kehakuju, suuava jne). Näiteks on angerjate seas nii kitsa kui ka laia peaga isendeid, kusjuures kitsas pea tekib neil, kes söövad maimueas pisiloomi. Kui pisiloomi on vähe, peab angerjahakatis hakkama jahtima suuremaid selgrootuid ja kohastuma nende söömiseks. Nende pea laieneb, kuid röövtoidule üleminek ei too erinevalt teistest kalaliikidest kaasa üldist kiiremat kasvu, kitsa ja laia peaga angerja noorjärgud kasvavad samas veekogus enam-vähem ühes tempos.

VÕLDAS. Juba varases lapsepõlves eelistab planktonile põhjaloomastikku. Foto: Shutterstock

Mõned bentosetoidulised kalad (latikas, nurg, rünt, vimb, vähemal määral ka särg ja roosärg) saavad toitu otsides suu lõõtsataoliselt ettepoole sopistada, mis hõlbustab setetes elavate loomakeste paremat suhu imemist. Selline lõõtsataoline suu võib kasuks tulla ka varases nooruspõlves, kui peetakse planktonijahti. Näiteks suudavad hästi arenenud suutoruga latikamaimud edukamalt kinni püüda väledamaid zooplanktereid (aerjalgseid), võrreldes särjemaimudega, kelle suutoru on vähem lõõtsataoliselt sopistunud ja kes jahivad pigem aeglasemalt liikuvaid vesikirbulisi.