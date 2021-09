Nepid - meie soomaastike asukad 

Teda binokliga jälgides on näha, et allapoole suundudes hoiab ta tiibu liikumatult ja pisut „vinklis“, saba on aga laiali. Tüürsulgi on tikutajal 14, seega ühe paari võrra enam kui teistel kurvitsalistel. Äärmised sabasuled on üpris jäigad ning nende udemed on üksteisest lahus ja hakkavad suure lennukiiruse juures vibreerima. Sellest tulebki see iseloomulik heli, mis on linnule andnud taevasoku nime. Maikuu keskpaigaks kuluvad need jäigad suled juba üsna ära ja möhitamine pole enam nii kõlav kui aprillis.