Elu mugavamaks! 

Superfeeti uusimad sisetallad ADAPT on ette nähtud jooksmiseks. Integreeritud on need Superfeeti adaptiivse mugavuse tehnoloogiaga, kahekordse pehme Aerolyte'i kihi ja kannapehmendusega, mis hajutab lööke ja vähendab vibratsiooni. Neid on saada kaks mudelit: ADAPT Run ja ADAPT Run Max. Suurepärased kandmiseks ka käimisel ja matkal.