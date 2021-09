FOTO | Suure värvikirevuse ootel 

Pärast esimesi suuremaid külmasid on metsas taas rahulik ning pöialpoiste või porride imepeened kutsehääled kostuvad selgemalt.

Loodusest leiab juba taimi, kelle jumes on omajagu pruune, kollaseid ja punaseid toone, ometi jääb suurem sügisvärvide aeg oktoobrisse. Kuigi leidub päevi, mis võivad kostitada suvise sooja ja päikesepaistega, on september minu jaoks suvest lahtilaskmise kuu. Kui suvel olid paljud mu käigud ja kohtumised juhuslikud, siis sügisest kevadeni on taolisteks käikudeks valget aega vähevõitu, mistõttu sõltub enamik pildiretkedest eeltööst ja varasemalt teostatud luurest.

Kuna värve ei leidu veel nii rikkalikult, on hea aeg vaadata välja paigad, kus saaks oktoobrikuu hommikutel püsti seada statiivi, et püüda mõned maastikuvaated. Erilist tähelepanu võiksid pälvida kaasikud, haavikud, vahtrikud ja muud kohad, kus puud endale mõneks nädalaks värvikireva kuue selga tõmbavad. Vahtraid, pihlakaid, kuuski, mände, tammesid ning isegi ohakaid, hanemaltsa ja angervaksaväljasid tasub kiigata aga sellekski, et saada aimu, milliseks kujuneb lähikuude linnuliiklus nende ümber ja rüpes.

LEEVIKE. Pihlakamarjadest hindab see lind vaid seemneid. Foto: Karl Adami

PIHLAKAD MEELITAVAD MAIAID. Juba praegu võib pihlakatel kohata arvukalt hall-, must- ja vainurästaid ning leevikesi. Arvata võib, et asulatevälistel üksikutel pihlakatel, mis on tänavu viljadest suisa pungil, hilissügisel ja talvel põhjast saabuvatele siidisabaparvedele saaki enam ei jagu. Mida enam leidub toitu, seda priiskavamalt sellega ümber käiakse. Mõned õhtused tiirud pihlakate alla on paljastanud, et mis maha kukub, see ka sinna jääb. Kui rästad robistavad pihlakaid tervelt alla, siis leevikesed noolivad vaid pihlakates leiduvaid seemneid ja pehme osa voolab nokkamööda maapinna suunas.

Vahtrad näivad samuti seemnetest pungil olevat ja võivad hilistel sügiskuudel ligi tõmmata suuri leevikeseparvi. Kuuskedel ja mändidel on paiguti nii palju käbisid, et kui käbilinnud neist aimu saavad, on neid ristnokkasid hilissügisel ja talvel taas rohkem näha. Nende kohtamiseks tasub sihtida paiku, kus leiduks madalamaid käbikandjaid kuuski. Taolisi kohti on hea välja vaadata just praegu, enne kui suurem liiklus võimust võtab. Mida enam püüda lugeda erinevaid loodusemärke, seda enam õnnestub ka hiljem muidu varjatut silmata.

PASKNÄÄR. Sügisel kannab pasknäär oma peidukohtadesse tuhandeid tõrusid ja põhjustab nii paljude noorte tammede tärkamist. Foto: Karl Adami