JUHTKIRI | Oh imet, ekskavaator juba toimetab Linnamäe paisul! 

Tegelikult see siiski nii ei ole. Paisul tehakse parandustöid ja selle tarbeks on ka paisjärv tühjaks lastud.

Loodetavasti saab omanik tööde käigus aimu, kui heas või halvas seisukorras paisu betoonkeha on ja see aitab vastu võtta mõistlikke otsuseid. Et kas on mõtet matta remondiks edaspidigi suuri summasid olukorras, kus hüdroelektrijaama tootlikkus on naeruväärselt väike.

Kõik huvilised võiksid aga minna vaatama, missugune näeb välja Jägala jõgi oma loomulikus olekus. Lõhed tunneksid ennast nendel järsku tekkinud kärestikel kindlasti hästi. Ja kes arvab, et paisjärve setted rikuksid allavoolu tulles terve jõe ära, siis võib samuti vaatama minna, kas see ikka on nii.

On kuulda olnud ka väiteid, et isegi kui jõgi avataks, keelataks seal lõhepopulatsiooni taastumise huvides kalapüük üldse aastaiks. Ent mida me siis rohkem hindame, kas looduse head käekäiku või omaenda pisikest kasu?