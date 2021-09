NUTIKAS NIPP | Kui puid ei ole, aga grillida tahaks 

Viimasel ajal on üsna tavaline, et avalikes lõkkekohtades valmis tehtud puitmaterjali eriti pole. Või kui on, siis ainult kuuse- või männinotid, mis põlevad küll suure leegiga, kuid grillimiseks väga ei kõlba. Lahendus sellele probleemile on käbid.