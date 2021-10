VIDEO | Ilmselt Eestist pärit noored mõmmikud tembutavad lõunanaabrite aedades 

Läti looduskaitseameti (DAP) teatel on tegu umbes kaheaastaste karudega. Nende julge käitumine tekitas ekspertides aga omajagu üllatust. Mis saab neist aga edasi? Looduskaitseameti hinnangul on noored mesikäpad tõenäoliselt pärit Eesti kaitsealalt. Samuti spekuleeriti, et pole võimatu, et nende ema on maha lastud ja kaks karupoega on iseseisvalt üles kasvanud. Igatahes on nad ettevaatamatud ja -arvamatud, mistõttu võivad nad olla ka ohtlikud. Eksperdid toonitasid, et karusid ei tohiks mingil juhul toita.