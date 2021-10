Lähme lestale! 

Lestapüügiks vajalik varustus on lihtne, isegi robustne, ja soodne.

Püügiks sobib rull suurusega alates 4000 ja see ei pea olema kallis. Ridvaks sobib vastupidav, maksimaalselt 150 g testiga kaigas pikkusega 2,4−4 meetrit. Need kaks riista võib kätte saada isegi paarikümne euroga. Lisaks odavamat sorti nöör, maksimaalselt 0,25 mm või tamiil kuni 0,4 mm ja peoga suuremaid konkse. Lipsumaterjaliga ei maksa ka väga peenutseda.

Rakenduseks sobib see kõige lihtsam, kahe umbes 10–15 cm lipsuga ja tina kõige all. Mida rohkem lipse, seda rohkem korjavad need sodi. Traadist lipsuhoidjatega poerakendused on küll mugavad kasutada, aga adru korjavad need mehiselt.

Ridvahoidikuks võta kaasa jupp plastist kanalisatsioonitoru, suru selle ots liiva sisse ja torusse aseta nüüd oma ritv.

MIDA KONKSU OTSA PANNA? Enamasti püütakse sügavkülmutatud koorimata krevettidega, mis tuleks eelnevalt üles sulatada. Krevetil võta pea maha, aga jäta kest alles. Püüa konks mitu korda läbi kreveti torgata, et see jõuliselt visates minema ei lendaks.