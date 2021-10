Enneta ville - saa sõbraks oma matkasaabastega 

Üksainuski väike vill võib rikkuda terve matka.

Saapad on matkaja põhitööriistad ning nende valimisel, sissekäimisel ja hooldamisel ei saa olla kunagi liiga hoolas.

KUIDAS VALIDA SAABAST JA SOKKE. Üht ja universaalset saabast, mis sobiks igas olukorras matkamiseks, pole olemas. Suvel Kreeta kanjonites kolades ja talvel Lapimaal lumes mütates tuleb lihtsalt kasutusele võtta erinevad saapad. Ükski terve mõistusega inimene ei üritaks ju seal ringi käia samade riietega, miks siis peaks saabastega asi teisiti olema?

Suvisteks tegemisteks sobivad nahast ja riidest saapad, mille hingavus on parem ja ka vahesoojustus tavaliselt õhem. Sageli on need pahkluu osas ka natuke madalamad, kuid päris madalat trekingukinga kategooriamatkal, kus seljas raske seljakott, ma ei soovitaks. Saabas peaks ikka pahkluud toetama.

Talviseks matkaks või mägimatkal üle lumepiiri (alates umbes 3000 meetrist) on soovitatav täisnahkne paksem saabas korraliku pahkluutoetusega, kuid mitte poolkõrge variant.

Sokid võiksid suvisel ajal olla mõnest hästi higi eemale juhtivast kiust. Sobib näiteks õhemat sorti Coolmax. Talvine sokk peab olema paksema koega, näiteks on päris häid tulemusi andnud meriinovilla sisaldusega sokid. Puuvillast või vanaema kootud lambavillast sokki ei maksa kasutada, see tipneb väga suure tõenäosusega villidega.

Sõltumata sellest, kas sokid on suvised või talvised, peavad need liibuma tihedalt ümber jala, et kandmisel ei tekiks ühtegi volti, mis võiksid hõõruma hakata. Mägiekspeditsioonidel arvestame tavaliselt umbes paari sokke kahe aktiivse matkapäeva kohta ja valime need natuke erinevad, et allpool, kus on soe, saaks kanda õhemaid ja üleval lumes paksemaid sokke.