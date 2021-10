AJALUGU | Miks 1930-ndail aastail Tallinna lahest kala ära kadus? 

Kui juhtute kunagi Kalaranda, kõnnite mööda merekallast Keskvangla suunas, siis silmate peagi naiste ujumisonni läheduses imelikku, roostetanud plekitükkidest ja lauaotstest meisterdatud hurtsikute rodu. Huvitute kindlasti ning küsite, et ei tea, miks need siia on ehitatud ja kes neis ka peaks elama. Saate peagi teada, et see omapärane asula on Tallinna kalurite suvine kodu, kus päikesest ja tuultest pargitud pruuninahalised jässakad mehed ja naised askeldavad päeva läbi igasugu võrkude, rüsade ja teiste püügiks vajalikkude esemete kallal. On ju vist igale enam-vähem teada, et kalapüük sünnib tavaliselt hilisõhtul, öösel ja varahommikul. Päev on kaluritel selleks, et end järgmiseks ööks välja puhata, võrke kuivatada ja puhastada ning püügivalmis seada.