Vabatahtlik kalakaitse ootab lõhede kudeajal abikäsi  

KUHU EDASI? Tänavu sügisel on Janekil eriti palju tegemist, sest enne lõheliste kude vajab käima lükkamist Pärnu piirkonna kudevalve. Sindi paisust vabanenud Pärnu jõgi, väiksemad kudejõed – tööd juba jätkub. „Väiksema seltskonnaga sai valvega algust tehtud juba eelmisel aastal, tänavu võtame asja laiemalt ette,“ ütleb Janek. „Kui elad Pärnumaal ja tahad ka osaleda, võta ühendust – oled teretulnud!“

Vabatahtlikud tegutsevad täna kõigis maakondades. Mõnes kohas hakkab tegevus rohkem silma, mõnes vähem, ent Janeku sõnul on sihikul ei rohkem ega vähem kui KÕIK Eesti veekogud. „Sõnum röövpüüdjaile – ei maksa loota, et me mõnda kohta ei jõua,“ ütleb ta. „Tänavusest suvest on näiteid, kus võtsime vähipüügi reeglite rikkujaid vahele kohtades, kus varem polnud aastaid kontrolli teostatud. Terved külad kihasid pärast juttudest, kuidas miskid spetsnazi vennad olla järsku välja ilmunud ja röövpüüdjaid kimbutanud.“

Janek toonitab, et vabatahtlikud jäävad igas olukorras viisakaks ja korrektseks, neil pole õigust kedagi kinni pidada (välja arvatud juhul, kui vabatahtlik on näiteks abipolitseinik). Röövpüüdjatega tegelevad politsei ja Keskkonnaameti inspektorid, kellega kalakaitsjatel on väga tihe koostöö. Vabatahtlike töö põhimõte on lihtne – näidata röövikutele, et igal ajal on keegi jõe ääres olemas ja võtta neilt seega võimalus. Mitte ükski pätt ei lähe teiste inimeste nähes kala kimbutama. Siit üleskutse – kui kalakaitsjatega liitumiseks aega pole, tule vabadel hetkedel jõe kaldale jalutama, näiteks koos perega. Mida rohkem on jõe ääres ausat rahvast, seda ebamugavamalt tunneb ennast pahasoovija.

VALE KOHT. Keelualal püüdnud kalamehele selgitatakse, milles tema eksimus seisneb. Foto: Erakogu

Ka röövpüüdjad on muutunud. „Paadunud pätti, kes läheb kudevat kala ahinguga raiuma või elektrikahvaga püüdma, kohtab tänapäeval harva,“ ütleb Janek. „Või kui, siis idapoolsetes maakondades. Pigem proovib mõni kahtlase südametunnistusega spinningumees vahel kudepesalt kala ära tragida. Kümme minutit loobib ning kui ei õnnestu, läheb spinning pagasnikusse ja sõidab edasi. Mõni kohalik paneb ka vahel võrguräbala jõkke. Mõnikord kohtame siirast teadmatusest vales kohas või valel ajal püüdjaid, tihti isegi koos perega. Siis piirdume selgitusega, et siin ei tohi püüda.“

Muutub ka kalakaitsjate seltskond. Kui otsa tegid lahti kalamehed, siis viimastel aastatel on liitunud ohtralt ka inimesi, kes kala ei püüagi. Enamasti tahavad loodushuvilised kodanikud keskkonna paremaks muutumisele oma panuse anda, ja kalakaitse annab selleks konkreetse võimaluse. Seda enam, et tegevuse tulemused on silmaga näha. Näiteks Keila jões koeb viimastel aastatel rohkem lõhet kui varem ja ka teadlaste kinnitusel aitab vabatahtlike tegevus kude õnnestumisele palju kaasa.

VEEL MÕNED BOONUSED. Niisiis, kui liitud vabatahtliku kalakaitsega, saad oma tegevusega täitsa otseselt loodust aidata. Ent lisaks leiad jõe äärest hea seltskonna, kellega võib iga kell luurele minna – vahel ka sõna otseses mõttes. Ning kui oled korra näinud, kuidas lõhe koeb, siis see vaatepilt on unustamatu. Animal Planet tuleb koju kätte! Vabatahtlikel tekib sageli kudevate lõhedega (aga emane toimetab platsil mitu päeva) omalaadne side. Kaladele pannakse lausa nimed, ja patrulli tulles uuritakse eelmiselt vahetuselt, kuidas meie (näiteks) Martal on täna läinud.