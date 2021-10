Nutiloodus | Eestis loodud liikumisäpp FitSphere loodab eestlased liikuma panna 

Foto: FitSphere

„Tahame ulatada abikäe peamiselt neile, kes ei ole tänaseks suutnud aktiivset eluviisi omandada,“ ütleb üks FitSphere’i asutajaid Kristo Sõerd. „Vähene liikumine on üks peamisi põhjusi, miks 39% maailma täiskasvanutest on ülekaalulised. Tahame motiveerida inimesi tegema kõige esimesi samme positiivse liikumisharjumise suunas, kuna need on ühtlasi kõige kriitilisemad ja sageli ka raskemad sammud.“

Kuueliikmelise meeskonnaga on liitunud ka kaua tippspordi ja terviseedendamisega tegelenud Ott Kiivikas. Tema sõnab, et vähese liikumise põhjus on motivatsioonipuudus: „Motivatsioon on mis tahes tasemel harrastajale suurim takistus. Keerulisim osa on tugitooli ja ukselingi vahel ehk esimese sammu tegemine.“