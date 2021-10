Algab lõheliste kuderahu 

Lõhe ja meriforelli püük jõgedes on Eestis keelatud 1. septembrist 30. novembrini.

Sel ajal on enamikel lõhejõgedel igasugune kalapüük täielikult keelatud. Erandina on lubatud osal jõgedest kalastada spinningu ja lendõngega kalastuskaardi alusel. Millistele jõgedele kalastuskaarte antakse, vaata järgnevast tabelist.

Täielik kuderahu aeg algab 20. oktoobril ja kestab 30. novembrini. Kuid ka sel perioodil kehtib siiski kaks leevendust – kalastuskaardi alusel on ka täieliku kuderahu ajal lubatud ühel püüdjal ühes ööpäevas Narva või Jägala jõel püüda kaks lõhelist.

Kahe kala piirang lõheliste jõgedel kalastuskaardiga püüdjale kehtib tegelikult aasta ringi. See tähendab, et üks püüdja tohib ööpäevas püüda kas kaks lõhet või kaks meriforelli või ühe lõhe ja ühe meriforelli.

Oluline on seegi, et kalastuskaart kehtib alati vaid sellel veekogul, mille nimetus on kalastuskaardile kantud ning lunastatud kalastuskaardiga käib kaasas püügiaruande esitamise kohustus.