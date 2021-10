Piiriveekogule saab nüüd registreerida veebis või SMS-i teel 

Näiteks Piirissaare elanikud, kes üritasid kordonisse helistada, sattusid esialgu automaatvastajale. PPA-st teatati siis, et helistaja peab keele valikuks vajutama nr 2. See on „teatamine sündmusest“ ja sel juhul ühendatakse helistaja kordoni juhtimispunktiga. Peab tunnistama, et sellise asja peale ise ei tuleks, et kui tahad ennast järvele minekuks registreerida, siis see on „teatamine sündmusest“.