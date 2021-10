Suitsumaitseline grillitud lest paprika ja värske salatiga 

Kui me peatoimetajaga nõu pidasime, millisest kalast seekord toit teha, jäi võrku – pampararaaa! – lest.

Esimese eufooria möödudes, hakkasin mõtlema, et no mida paganat ma nüüd teen???

Mulle on lest selline täiskõhukala, see tähendab, teda on hea nokkida. Aga teha midagi sellist, mis oleks lugejale uus ja huvitav … Lasin peast kiiruga retsepte ja ideid läbi. Kuivatamine, pärast lõikad õlle kõrvale kääridega ribasid – liiga tavaline. Keeta värskeid kartuleid tilliga ja kui kartul peaaegu valmis, siis kurnata, kuivatatud lestad kartulitele tõsta ja kaas peale, lasta seista 10 minutit – ka pole nagu see. Suitsutamine, hmm ... EI. Praadimine, grillimine – liiga tavaline.

Aga siis plahvatas – okei, grillime. Aga sutsu teistmoodi, kui me tavaliselt siin Maarjamaal seda teeme.