Veealused puugid: kes on vesilestad ja mis asju nad ajavad? 

Eesti sisevetes elab üle saja väikese lestaliigi.

Erinevalt kuivamaa-sugulastest, kellest muist toitub kõdust, on nad kõik loomtoidulised. Kuid rahu, ainult rahu! Mitte ükski neist ei ründa kalu, inimestest rääkimata.

KAHEKSA JALGA NAGU ÄMBLIKUTELGI. Kes on õieti vesilestad ja mis asju nad ajavad? Nomenklatuuri järgi kuuluvad need elukad ämblikulaadsete klassi (Arachnida) ja alamklassi Acari (lestalised). Nende sugulased on ämblikulised (Araneae), kellest aga pidevalt vee all elab ainult vesiämblik (Argyroneta aquatica). Nii nagu ämblikel, on täiskasvanud vesilestadelgi kaheksa jalga, kuid nende vastsetel ainult kuus. Keha on kerajas või ketasjas, silmi kaks lähestikku asuvat paari. Paljude jalgadel on pikad ujukarvad, mis võimaldavad vajadusel nobedasti liikuda. Täiskasvanud isendid on enamasti 2–3 mm pikad, mõni üksik liik veidi suurem. Niisiis parajasti inimeste nägemisulatuse piirides. Mõni liik on erksat hoiatusvärvi või kirju, mõni kaetud kleepuva limaga.