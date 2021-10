Tallinna loomaaia šimpansid said juba teise doosi koroonavaktsiini 

Aga see polnud veel kõik: loomaaia ainsad inimahvid said ka Sars-Cov-2 vastase Pfizeri vaktsiini esimese doosi, kirjutab Eesti Ekspress.

Teadaolevalt on meie Quincy ja Betty ainsad loomaaia asukad Euroopas, kes uue koroonaviiruse vastu vaktsineeritud.

Tallinna loomaaia teatel said Betty ja Quincy teisipäeva õhtul ka teise doosi koroonavaktsiini, mis tähendab, et 100% Eesti Vabariigi šimpansite populatsioonist on nüüd koroonaviiruse vastu täielikult vaktsineeritud.