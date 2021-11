TERE, TALI? Sünoptik hoiatab: järgmisel nädalal saabub meie kohale arktiline õhumass 

„Ilmamudelid annavad vihjeid, et järgmise nädala alguses võib meile jõuda põhja poolt arktiline õhumass. See on veel nädala kaugusel. Mudelid võivad meelt muuta – kõik sõltub rõhkkondade asenditest,“ sõnab ta.

Prognoositav õhutemperatuur on lausa kuni -10 kraadi. „Kui nii läheb, et külm pääseb korraks löögile, siis on oodata paariks, kolmeks päevaks üsna kõledat ilma,“ nendib sünoptik, et ka lõuna poolt tugevnev kõrgrõhuhari soodustab õhu jahtumist.

„Niisugune olukord tähendaks miinuskraade: mudelites on juba numbreid -1 kraadist -6 kraadini, öise aja kohta. Sealt edasi näitavad mudelid, et soe püüab uuesti lääne poolt sissetungi alustada tugeva tuule saatel,“ kirjutab Kiitsak.

Lähipäevil püsib ilm aga madalrõhu vallas, mis tähendab, et ilm on vihmane ja soe.

Ühtlane hall pilvetekk laieneb kagust, ehk Läti ja Valgevene poolt Eesti suunas. Kolmapäeval (3.11) liigub madalrõhkkond Läänemere lõunavete kohalt piki Rootsi rannikut põhja poole ja selle serva mööda kandub Eesti kohale sajupilvi.

Juba ööl vastu kolmapäeva on mõnel pool vihma oodata, kohati on ka udu, hommikul ja päeval on sadu laialdasem. Puhub kagutuul 5-10, rannikul puhanguti kuni 13, saartel öö hakul kuni 15 m/s. Õhutemperatuur on 2-6, rannikul kuni 8 kraadi.